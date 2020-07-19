Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki
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Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki
19.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:10

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de, vatandaşın tepkisine neden oldu. 

'BURAYA GİREMEZSİNİZ DEDİLER'Plaja gelen vatandaşlardan Kemal Öztürk, "Yanlış bir uygulama. Herkesin doğal olarak para kazanmaya hakkı var ama kanun ve kural çerçevesinde. Kanunlarda, denizlerin ve plajların bağlı olduğu yerlerin kapatılamayacağı açıkça yazarken, otellerin bile ücret istemeye hakkı olmazken, ufak tefek tesislerin plaja giriş için ücret istemeleri doğru değil. Ben navigasyonu takip ederek plaja geldim ve navigasyon beni direkt olarak beach kulübe yönlendirdi. Onlar da giriş ücreti istedi. Ancak ben vermeyeceğimi söyleyince, arabanızı yolun kenarına, dağa bayıra bırakıp girebilirsiniz dediler. Daha sona arabamı bırakıp, geldim. Plaja girmek istediğimde de, 'Buraya giremezsiniz' dediler. Devletin yerine kaçak girmem için beni yönlendiriyorlar ve bu çok yanlış. Para kazanmak istiyorlarsa, şezlongları ve diğer imkanları kullananlardan para alsınlar. Ancak, devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyılarından ücret istemeleri çok yanlış" dedi.'KIYILAR HERKESE AİTTİR, BU TAMAMEN İŞGALDİR'Tatilcilerden Emrah Elibüyük, "Buralar halkın plajı, herkesin özgürce gelip kullanması gereken yerler. Ancak, biz kıyıları hakkımız olduğu gibi, özgürce kullanamıyoruz. Benim karavanla tatil yapan arkadaşlarım da var, onlardan da biliyorum. Kıyılar herkese aittir, bu tamamen işgaldir" diye konuştu.Altınkum Plajı'na yakın bir yerde oturan Şevval Yıldız ise, "Biz buranın sahilini çok sevdiğimiz için, 25-30 yıl önce buradan bir yazlık satın aldık. Ancak son 10-15 yıldır sorunlar yaşıyoruz. Artık sahili kullanamaz hale geldik. Şimdi, ancak lütfederek plaja girmemize izin veriyorlar. Şikayet etmediğimiz yer kalmadı" dedi.1500 LİRAYA AHŞAP LOCAPlaja yüzmek için gelen vatandaşlardan Serap Akgündüz ise, locaların fiyatlarının fahiş olduğunu dile getirerek, "Bunu büyük bir fırsatçılık olarak görüyorum. Yaz sezonlarını ve tatil beldelerini bu şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Günde 50-100 TL'lik bir fiyat makul olabilirdi, 100 TL'nin üzerine çıkmamalıydı. Bu tür imkanlar bütün gelir düzeyine sahip insanlar faydalanmalı ve her kesime hitap etmeli" diye konuştu.Bir diğer vatandaş Samet Bulkaç ise, "1500 liralık fiyat çok pahalı, bizim vatandaşlarımızın alım gücü bunu kaldıramaz. Ülkemiz şartlarına göre oldukça pahalı" dedi.

Kaynak: DHA

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