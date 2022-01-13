Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu - Haberler
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Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu İzmir'in Çeşme ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne yan yatarak karaya vurdu ve hasar aldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne yan yatarak karaya vurdu ve hasar aldı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Çeşme'de de fırtınanın şiddeti zaman zaman 70 kilometreyi aştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Ilıca Mahallesi'nde de bir tekne yan yattı. Tekne yan yatmasıyla beraber karaya çarparak hasar aldı. Dalgaların etkisiyle yan yatan ve karaya çarpan teknenin direği de, sahildeki aydınlatma direğinin lambası kırdı. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı teknelerinde birbirine çarptığı öğrenildi.

Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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