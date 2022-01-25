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Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çeşme, Türk, Güncel, Haber

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