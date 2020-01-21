Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
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Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

21.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:10
Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mahallesi'ndeki tır parkında bulunan kurşun tozu yükle dorsede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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