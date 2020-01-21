Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
21.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:10
Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kızılpınar Mahallesi'ndeki tır parkında bulunan kurşun tozu yükle dorsede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA