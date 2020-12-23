Çerkezköy'de su taşkınları artık son bulacak
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Çerkezköy'de su taşkınları artık son bulacak

23.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:20
Çerkezköy'de su taşkınları artık son bulacak

TESKİ tarafından Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uzun yıllardır yoğun yağışlarda yaşanan sel baskınlarını önleyecek yağmur suyu şebeke inşaatı çalışmaları başladı.

TESKİ tarafından Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uzun yıllardır yoğun yağışlarda yaşanan sel baskınlarını önleyecek yağmur suyu şebeke inşaatı çalışmaları başladı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Başkan Kadir Albayrak'ın talimatı ile Fevzipaşa Mahallesi'nde derhal yağmursuyu şebeke inşaatının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Halide Edip Adıvar Caddesi ve çevresinde yoğun yağışlarda taşkınlar yaşandığı, çevre halkının bahçe ve bodrumlarını su bastığı, ayrıca Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi BSH kavşağında, yoğun yağışlarda Namık Kemal Bulvarı ve Güveniş Caddesi'nden gelen yağmur sularının kavşakta birikerek taşkınlar oluşturduğu ve kavşağın trafiğe kapandığı tespit edilmiştir. Bahsedilen bölgelerde yapılacak yağmur suyu hatları ve mazgal imalatları ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir" dedi.

Yağmur suyu şebeke inşaatı yapım işi kapsamında muhtelif çaplarda toplam 4 bin 949 m yağmu rsuyu hattı imalatı yapılacak. Bu yatırım ile yağmur suyu hatları bulunmayan Fevzipaşa ve Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yağmur suyu şebekesi yapılarak sel baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy'de su taşkınları artık son bulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:22:56. #1.15#
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