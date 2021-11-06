Son dakika haberleri... Çerkezköy'de silahlı kavga: 8 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı, kaçan 2 kişi aranıyor.

Olay, gece yarısı Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanına gelen bir grup ile içeride bulunan grup arasında iddiaya göre, para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. U.H,, B.Y., Ü.B., M.A.B., B.U., E.K., M.İ. ve M.T., yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çoğu bacağından yaralanan 8 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişiden birini yakalayarak, gözaltına aldı, 2 kişi aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.