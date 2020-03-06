Çerkezköy'de "Huzur Güven" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Çerkezköy'de "Huzur Güven" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Huzur Güven" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

06.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:17
Çerkezköy'de

ilçesinde düzenlenen " Güven" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ve Veliköy mahallelerinde İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan aranan M.D, çek kanununa muhalefet suçundan aranan Y.Y, basit yaralama suçundan S.Ç, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçundan S.A ve basit yaralama suçundan S.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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