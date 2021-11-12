ÇERKEZKÖY'DE AMBULANSLA KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ambulansla, kamyonun çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu'dan aldığı bir hastayı Çerkezköy'deki hastaneye götüren Sercan Köksalan'ın kullandığı 59 EM 142 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Harun Ç.'nin kullandığı 59 JB 544 plakalı kamyon ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Sercan Köksalan ile sağlık personeli Ahunur Demirci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ambulansta bulunan ve yara almadan kurtulan hasta da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.