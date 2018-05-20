Samsun Çerkes Derneğince, Çerkez sürgününün 154. yılı nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

Sevgi Kafe önündeki sahilde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Çerkez bayraklarıyla Kurtuluş Yolu'na kadar sessizce yürüdü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, Çerkezlerin Türk topraklarında hiçbir zaman ayrımcılık, bölücülük ve fırsatçılık yapmadığını söyledi.

Tek isteklerinin kimliklerini kaybetmemek olduğunu ifade eden Çalışkan, "İsteğimiz, geçmişimizi, kültürümüzü unutmamak, unutturmamak. Bu da bizim insan olarak doğal hakkımızdır. Ne ana vatanımızı ne da ata vatanımızı asla unutanlardan olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız. 1864 büyük sürgün ve soykırımında halkımız çok acılar çekmiştir. Binlerce insanımız savaşlarda ve Karadeniz'de can vermişlerdir. Allah bu bizim yaşadığımız acıyı hiçbir topluma yaşatmasın. Ölenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz da 21 Mayıs 1864'de yaşanan Çerkez sürgününü anmak için söz konusu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Vatanından sürgün edilmiş bir halkın torunları olduklarını kaydeden Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Kimse vatanından uzakta kalmak, kopmak istemez. Hiç kimsenin tercihi değildir bu. Halklara zorla dayatılan, onların yaşamasına maruz bırakılan sonuçlar maalesef gelecek kuşaklarda da toplumların yavaş yavaş dillerini kaybetme tehlikeleriyle karşı karşıya kalmaya sebep olmaktadır. Bizler böyle bir sürgün neticesinde dönemin Osmanlı topraklarında, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Anadolu topraklarında yerleşik olarak yaşıyoruz."

Yılmaz, dil ve kimliklerini korumak istediklerini, bu yönde devlet tarafından ana dilde ders seçebilme imkanı sunulduğunu anımsatarak, "Devlet tarafından sunulan bu imkanları sonuna kadar kullanmalıyız. Çocuklarımızın dil ve kimlik bilincinin gelişmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu bizim sürgün yollarında yitirdiğimiz atalarımıza büyük bir borcumuz. Bu bir var olma mücadelesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nart Çocuk Kulübü tarafından Çerkezce şarkılar söylendi, Samsun Çerkes Derneği üyeleri tarafından ağıtlar yakıldı.

Programın sonunda denize siyah çelenk ve karanfil bırakılarak, dualar edildi.