Ceren Hindistan'ın Yatak Odası Pozu Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ceren Hindistan'ın Yatak Odası Pozu Sosyal Medyayı Karıştırdı

Hasta bebeğine kemoterapi yaptırmayı reddedmesiyle büyük tepki çeken oyuncu Ceren Hindistan'ın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafı büyük tepki topladı.

Oyuncu Ceren Hindistan, imam nikahlı eşi Ümit Aslan'dan, Temmuz 2015'te Arya (2.5) adlı bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Geçen Kasım'da Arya'nın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlanmış ama Ceren Hindistan kızının kemoterapi görmesini istememişti. Ümit Aslan da velayet davası açmıştı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Ceren Hindistan önceki gün Instagram'ın hikaye kısmında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. Zira yatak odasında seksi bikini ile verdiği pozda küçük kızı da vardı.

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