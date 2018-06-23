Ceren Hindistan'ın Yatak Odası Pozu Sosyal Medyayı Karıştırdı
Hasta bebeğine kemoterapi yaptırmayı reddedmesiyle büyük tepki çeken oyuncu Ceren Hindistan'ın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafı büyük tepki topladı.
Oyuncu Ceren Hindistan, imam nikahlı eşi Ümit Aslan'dan, Temmuz 2015'te Arya (2.5) adlı bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Geçen Kasım'da Arya'nın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlanmış ama Ceren Hindistan kızının kemoterapi görmesini istememişti. Ümit Aslan da velayet davası açmıştı.
TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI
Ceren Hindistan önceki gün Instagram'ın hikaye kısmında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. Zira yatak odasında seksi bikini ile verdiği pozda küçük kızı da vardı.
YORUMLAR (20)
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Fizik 10 numaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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YUH DEMİYORUM VALLAHİ DEĞMEZ . O YAŞTAKİ KIZININ YANDA NEYİ PAZARLIYORCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Çocugun velayetini ben alirim. O fotoyu bi de ben cekim beraberCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Sadece üzüldüğum şey ceren fotoğraf cekip doğru açiyi bulmaya çalişirken kızı çok sıkılmış kiyamamCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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taş taşCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır