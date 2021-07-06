Cepte ŞOK! ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Temmuz ŞOK aktüel ürünler!

Temmuz ayında ilk Çarşamba fırsatları; ŞOK 7 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK aktüel ürünler! Cepte ŞOK! ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Temmuz ŞOK aktüel ürünler!

ŞOK 14 Temmuz 2021 kampanyasına kadar geçerli olacak bu haftanın fırsatlarında neler var? Cepte ŞOK! ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Temmuz ŞOK aktüel ürünler!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Toprak Güveç Tencere 16,95 TL,

3'lü Fırın Sütlaç Kasesi 6,99 TL,

2'li Bambu Çerezlik 21,95 TL,

Yuvarlak/ Kare Silikon Kapak 34,95 TL,

6'lı Silikon Kapak 19,95 TL,

Plastik Poşet Kabı 9,99 TL.

23 cm Plastik Sap Bıçak 12,95 TL,

27 cm Plastik Sap Bıçak 14,95 TL

Esnek Taşıma Kovası 26,95 TL