Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
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Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü

20.02.2021 04:40 | Son Güncelleme: 20.02.2021 04:44

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Central Park Hayvanat Bahçesi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Central Park Hayvanat Bahçesi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Hayvanat bahçesindeki deniz aslanları, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
Central Park Hayvanat Bahçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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