Cenk Eren'den muhteşem performans
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Ali Sayar, Cenk Eren, Güncel

Cenk Eren'den muhteşem performans

Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin'de önceki gece ünlü şarkıcı Cenk Eren sahne aldı.

09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:51
Cenk Eren'den muhteşem performans

Cenk Eren kendisini dinlemeye gelen hayranlarını "Odalarda Işıksızım" şarkısıyla selamladı. Sahnesine smokinle çıkan Eren sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Ses performansı ve sahne şovuyla tam not alan başarılı şarkıcıya misafirler gece boyunca eşlik ettiler. Bir an olsun yerinde durmayan Cenk Eren'in sahnesinin son bölümünde Repertuvar "Selda Bağcan Şarkıları" albümünden parçalar seslendirdi.

Yaklaşık iki saatlik sahnesini "Büklüm Büklüm" parçasıyla sonlandıran Cenk Eren alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Ünlü şarkıcının ardından işletmeci Ali Sayar dj kabinine geçti ve konukları playlisti ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.

Kaynak: Bültenler

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