Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annemden şiddet gördüm
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Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annemden şiddet gördüm

27.01.2021 08:06 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:10
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annemden şiddet gördüm

Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu.

Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu. Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi: "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi." Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Hürriyet

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