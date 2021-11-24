Cengiz Kurtoğlu'nun olaylı gecesi
Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katıldı. Oturduğu masadaki M.C. adlı kişi, alkolün dozunu kaçırıp sanatçı arkadaşlarına küfür edince Kurtoğlu ile aralarında gerilim yaşandı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle Kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi. Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak Günaydın'a olayın iç yüzünü şöyle anlattı: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum sabah yok, evimdeyim."
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