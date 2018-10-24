Cengiz Aytmatov Gaziantep'te Anılıyor

Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların hayatlarını tanıtmak amacıyla başlatılan "Anadolu Mektebi" Projesi, Gaziantep'te devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle "Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" programları öğrencilerin katılımıyla sürüyor.

Projeyle Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunan yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin, okutmak amaçlanıyor.

Kentteki liselerde düzenlenen panellerle Cengiz Aytmatov'un eserleri üzerinden hayatına ışık tutuluyor.

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nde başlayan panelde bir araya gelen öğrenciler, Aytmatov'un kitapları üzerine sunum yaptı.

Karakterler üzerinden tahliller yapan öğrenciler, Aytmatov'un insanlara verdiği mesajlara dikkat çekti.

Etkinlik, yarına kadar devam edecek.