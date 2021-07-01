Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü
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Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yapan cenaze nakil aracının altında kalan 3 yaşındaki İbrahim Şen, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yapan cenaze nakil aracının altında kalan 3 yaşındaki İbrahim Şen, hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen cenaze nakil aracı, hastanenin morguna geri manevra yaparak gittiği sırada İbrahim Şen'e çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Şen, çevredekilerin yardımıyla Acil Servis'e götürüldü. Küçük İbrahim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan cenaze nakil aracının sürücüsünün, ifadesinde geri manevra yaptığı sırada küçük çocuğu görmediğini, çarpma sesi sonrası durumu anladığını belirttiği öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü
Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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