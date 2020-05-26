Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
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Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım

Kırklareli'nde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan zanlının ifadesi "Bu kadarına da pes artık" dedirtti. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlı ifadesinde "Satmak gibi bir niyetim yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım" dedi.

26.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:04

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A'nın mahkemedeki ifadesi pes dedirtti. S.A'nın uyuşturucuları Çorlu'daki Kore mahallesinden kendisi için aldığını söylediği ve "22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDEYİ SADECE İÇMEK İÇİN ALMIŞ

Akıllara durgunluk veren cenaze aracıyla uyuşturucu taşıma olayıyla ilgili tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesine İHA ulaştı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen S.A'nın cenaze aracını çalmadığını söylediği ve uyuşturucu maddeyi sadece içmek için aldığını söylediği öğrenildi.

Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım

"AMACIM MADDE İHTİYACINI GİDERMEKTİ"

S.A'nın mahkemede verdiği ifadede, bir hafta öncesine kadar Demirköy Belediyesi'nin vatandaşlara dağıttığı gıda kolisi dağıtımında bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. S.A'nın madde bağımlısı olduğunu söylediği mahkemede, "Dün de sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiğim için belediyeye ait cenaze arabasını alarak Çorlu'ya gitmeye karar verdim. Amacım madde ihtiyacını gidermekti" dediği öğrenildi.

Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım

"6-7 AY İDARE ETSİN DİYE ALDIM"

S.A'nın kendisine yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandığını hatırlatılması üzerine söyledikleri ise pes dedirtti. S.A'nın "Uyuşturucuyu aldım. Satmak kastım yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım" dediği belirtildi. Öte yandan S.A'nın kendisiyle birlikte yakalanan S.T. ve U.V'yi yolda görüp araca aldığını, bu ikilinin uyuşturucudan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. S.T. ve U.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım

Kaynak: İHA

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