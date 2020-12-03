Cemre Solmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Ünlü Youtube ve Tiktok fenomeni Cemre Solmaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Doğum tarihi kaç? Boy ve kilosu kaç? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle...
Yüzbinlerce abonesi bulunan Cemre Solmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkındaki bilgileri kısaca paylaşalım.
CEMRE SOLMAZ KİMDİR?
Cemre Solmaz, 2000 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Şuanda İstanbul'da yaşayan Cemre Solmaz'ın Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.
Cemre Solmaz doğum tarihi : 13 Nisan 2000
Cemre Solmaz kaç yaşında : 20 yaşında
Cemre Solmaz aslen nereli : Ordu, Fatsa
Cemre Solmaz mesleği ne : Youtuber, Hemşire
Cemre Solmaz burcu ne : Koç
Cemre Solmaz boyu kaç : 1,68 m
Cemre Solmaz kilosu kaç : 50 kg
Cemre Solmaz 2 yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra bir hastanede çalışmaya başlamıştır. Genç Youtuber ilk olarak Tiktok paylaşımlarıyla ünlü olmuştur. Ardından Youtube kanalı açan Cemre Solmaz şuanda Youtube'da 1,32 milyon abonesi vardır. Tiktok'ta ise 2 milyon civarında abonesi mevcuttur.