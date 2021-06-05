Cemre Kemer'in karnı burnunda
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Cemre Kemer'in karnı burnunda

Cemre Kemer'in karnı burnunda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Doğumuna günler kalan Cemre Kemer, uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıktı. Karnı burnunda objektiflere takılan şarkıcı, doğacak çocuğuna kıyafetler aldı. İşte detaylar...

Cemre Kemer, Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Yalnız başına mağazaları gezen şarkıcı, yakın zamanda doğacak çocuğu için kıyafetler aldı. Geçtiğimiz günlerde ev değişikliği yapan Kemer, "Evet taşındım, çocuk olacağı için daha büyük bir eve geçtik" dedi. Doğum yaklaştıkça heyecanlı olduğunu belirten şarkıcı, "Kısmet olursa doğum Türkiye'de olacak, yurt dışı planımız yok" diye konuştu. Şarkı çalışmalarını askıya aldığını belirten Kemer, "Bir süre eser çıkarmayacağım, sosyal medyada çalışmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Pandemi ve kapanma sürelerinde dışarı çıkmadığını belirten şarkıcı, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktım, kendimi uzaylı gibi hissettim" dedi.

Cemre Kemer'in karnı burnunda

Kaynak: Snob Magazin

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