Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Son olarak Salı akşamları yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandırmakta. Peki, Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel dizileri! Cemre Baysel sevgilisi kim?

Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile aşk dedikoduları çıksa da ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Dizi film oyuncusu Cemre Bysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)