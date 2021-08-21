Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!

Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baht Oyunu dizisinin Ada'sı Cemre Baysel'in (22), lise yıllarında meslektaşı Kerem Bürsin'e (34) aşık olduğu ortaya çıktı. İşte Baysel'in çok konuşulacak o tweetleri...

'Baht Oyunu' adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Ramo', 'Sol Yanım', 'Yeşil Deniz', 'Elimi Bırakma' ve 'Baht Oyunu' gibi dizilerden tanıdığımız 22 yaşındaki Cemre Baysel, lise yıllarında Kerem Bürsin'e aşıkmış.

Cemre Baysel'in henüz 15 yaşındayken attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu.

"ÜZGÜNÜM BİR KEREM BÜRSİN DEĞİLSİN"

Lise yıllarında Bürsin'e aşık olduğu ortaya çıkan Cemre Baysel, "Üzgünüm bir Kerem Bürsin değilsin" ve Kerem'in kasları neydi? Ben çözemedim" şeklinde tweetler atarak ünlü oyuncuya hayranlığını dile getirmiş.

Baysel'in sosyal medyaya damga vuran bu tweetleri hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!
Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!
Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!
Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Marcao Ozan Tufan Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cemre Baysel, Kerem Bürsin'e aşıkmış! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:27:10. #1.14#

title