Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?
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Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz, yeni yaşını dizideki partneri Cemre Baysel ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Şaşmaz ile Baysel'in yakınlığı, "Dizi aşkı gerçek mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

Şaşmaz'a rol arkadaşı Cemre Baysel'den sürpriz kutlama gelirken o anları sosyal medyadan paylaştı. Baysel, paylaşımına 'İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı' notunu düştü.

"YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜNÜZ"

Aytaç Şaşmaz da doğum gününü kutlayan herkese şu sözlerle teşekkür etti: "Bu zor günlerde yüzümüz biraz olsun güldü çok şükür. Bu kadar güzel insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız ve bu serüvenin içinde olduğum için şükürler olsun! Bu günü kutlayan herkese teşekkür ederim."

Şaşmaz ile Baysel'in yakınlığı, "Dizi aşkı gerçek mi oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Aytaç Şaşmaz evlilikle ilgili soruya, "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" yanıtını verdi.

BAHT OYUNU KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?
Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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