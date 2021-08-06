Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması
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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cemre Baysel de rol arkadaşının doğum gününü dizi setinde özel yaptırdığı bir pastayla kutladı.

Cemre Baysel de rol arkadaşının doğum gününü dizi setinde özel yaptırdığı bir pastayla kutladı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Baysel, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı" dedi.

Aytaç Şaşmaz da doğum gününü hatırlayan herkese teşekkür etti: "Bu zor günlerde yüzümüz biraz olsun güldü çok şükür. Bu kadar güzel insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız ve bu serüvenin içinde olduğum için şükürler olsun! Bu günü kutlayan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Hürriyet

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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması - Haberler Magazin
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