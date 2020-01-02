Cemile'yi öldürdükten sonra parçalara ayırmış

02.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:52

MERSİN'de, boşanma aşamasında olduğu Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını maket bıçağıyla keserek, öldüren Mustafa Ertürkoğlu'na (36) yerel mahkemece 'eşi kasten öldürmek'ten verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanığın, ceset üzerinde kesme, parçalara ayırma gibi işlemleri öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil yoktur. Somut olayda eziyet çektirerek öldürme şeklindeki nitelikli halin bulunmadığı kabul edilmiştir" denildi.

Olay, 28 Kasım 2018'de, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Ertürkoğlu, daha sonra eşinin cansız bedenini parçalara ayırdı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Mustafa Ertürkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıktı. Ertürkoğlu'nun, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA