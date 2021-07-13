Cemile Canyurt kimdir? ÇGHB 2 oyuncusu Cemile Canyurt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cemile Canyurt'un hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Cemile Canyurt geliyor. Cemile Canyurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemile Canyurt'un kariyeri, hayatı ve biyografisi sizlerle... Cemile Canyurt aslen nereli? Cemile Canyurt dizi ve filmlerde rol aldı mı? Cemile Canyurt nerede oynuyor?

Geçtiğimiz sene bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Cemile Canyurt, vakaların düşmesiyle düğün yaptı. Bunun ardından Cemile Canyurt kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Cemile Canyurt'un kariyeri ve rol aldığı yapımlar nelerdir?

CEMİLE CANYURT KİMDİR?

15 Mart 1992 Kırıkkale doğumlu. Ankara'da büyüdü. Tiyatro ile 13 yaşında tanıştı. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmakla birlikte hayallerini, hedeflerini başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdu. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitimi aldı. Babasının 'elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı tiyatro çalışmalarına devam etti. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerini kısa bir süre ertelemek zorunda kaldı ve AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldı. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradı, bir kaç TV programına katıldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldı. Sürekli BKM'ye gidiyordu, gösterileri izliyordu. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordu. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı. 3 Arkadaşıyla birlikte Geçici Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdi. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldu ve skeçler yazıp oynamaya başladı. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğu bir ekibin parçası.

Cemile Canyurt doğum tarihi : 15 Mart 1992

Cemile Canyurt kaç yaşında : 29 yaşında

Cemile Canyurt mesleği ne : Oyuncu

Cemile Canyurt nereli : Kırıkkale