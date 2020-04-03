Cemil Taşçıoğlu GAÜN Hastanesi'nde anıldı Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için GAÜN Hastanesi'nde düzenlenen program ile anıldı.

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için GAÜN Hastanesi'nde düzenlenen program ile anıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüsten dolayı hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu GAÜN Hastanesi'nde meslektaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Taner Gülşen ve Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Mustafa Araz öncülüğünde düzenlenen anma törenine çok sayıda sağlık personeli katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA