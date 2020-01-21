Çember nasıl yazılır? TDK'ya göre çenber mi, çember mi?
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Çember nasıl yazılır? TDK'ya göre çenber mi, çember mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "çenber". Peki, çember nasıl yazılır? TDK'ya göre çember nasıl yazılır?

21.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:29
Çember nasıl yazılır? TDK'ya göre çenber mi, çember mi?

Çember kelimesi günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Çenber nasıl yazılır? Çember mi, çenber mi? TDK'ya göre çember kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÇEMBER NASIL YAZILIR? ÇENBER Mİ, ÇEMBER Mİ?

Çenber nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "çember" şeklindedir. ''m' ve 'b' harflerinin yan yana gelmesiyle anlam karışıklığı olan çember kelimesinin doğru hali 'm' harfi olan şeklidir. TDK'ya göre çenber kelimesinin doğru yazılışı çember şeklindedir.

çenber - yanlış

çember - doğru

ÇEMBER İLE ÖRNEK CÜMLELER

Gün geçtikçe çemberin daraldığını hissediyorum.

Okulda geometrik şekilleri konusunda çember ile dairenin farklarını ve ortak özelliklerini öğrendik.

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