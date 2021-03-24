Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi
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Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi

24.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:01

SUrvivor 2020 yarışmasına yakın dostlukları ile damga vuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın araları bozuldu. Herkese örnek gösterilen yakın dostlar, birbirlerini sosyal medyadan sildi.

Survivor 2020 yarışması ile adada yakın dostluk kuran ve adlarını tüm Türkiye'ye duyuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Yarışmadaki dostlukları ile herkesin örnek gösterdiği Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabpları Instagram'dan birbirlerini sildi. Hayranlarının dikkati sayesinde ortaya çıkan durum sonrası gözler ikiliden gelecek açıklamaya çevrildi.

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi

ARAYA DANLA MI GİRDİ?

Öte yandan Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği iddia edilen Cemal Can, gazetecilerden gelen "Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi
Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (1)
KEMAL: Cemal çıkar çıkmaz danlanın peşine koştu. . . . biz onu nisa ile seviyorduk , şu an cemal umrumuzda değil
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