Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi
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Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi

05.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:23

Cem Yılmaz ile yakınlaştığı konuşulan ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde övgüler yağdırdığı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'da takipten çıkardı.

Bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SERENAY'I SİLDİ

Taraflardan aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmezken Özsırkıntı'nın hamlesi kafa karıştırdı. Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Sırkıntı, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı. Öte yandan O Ses Türkiye yarışmasından sunuculuk yapan Özsırkıntı'nın konuk olarak gelen Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdırdığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi
Haber Yorumları (4)
KUKARİ BADİ: Cem yılmaz da O ses Türkiye ye çıkan herkesle tek tek ilişki yaşıyor. Yakında acunla da yaşar :)
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AMAN CEM ABEY: cem yılmaz tuttuğunu indirmeye başladı sokakta falan görürseniz foto çekinelim falan demeyin
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ALFANZO: Cem Yılmazın hala hayranlığını yapan kişilere gelsin bu haber. . Yarın sizin kızlarınızla da sevgili olursa anlarsınız. . .
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