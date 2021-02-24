Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi
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Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi

24.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:33

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi ile evli olan Tolga Çevik, katıldığı programda yıllar önce yaşadığı kız isteme töreni hakkında komik bir anısını paylaştı. İsteme anında odaya giren Yılmaz'ı "Tiyatrocuya kız verilir mi?" dediğini anlatan Çevik, "Zaten gergindim şaka olduğunu bilmeme rağmen iyice gerildim" dedi.

Şimdilerde Exxen'de program yapan Tolga Çevik, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu oldu. Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik'le evli olan ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.

"TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR?"

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Tolga Çevik, yıllar önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge'yi nasıl istediklerini de anlattı. 2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik.

Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi

Eşini gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen başarılı komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını da sözlerine ekledi.

Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi
Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi
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