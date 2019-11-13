Cem Yılmaz, Haluk Levent'e vurgun göndermesi yapınca ortalık karıştı
Haberler » Magazin » Cem Yılmaz, Haluk Levent'e vurgun göndermesi yapınca ortalık karıştı - Magazin

Cem Yılmaz, Haluk Levent'e vurgun göndermesi yapınca ortalık karıştı

Cem Yılmaz'ı gösterisine giden Ekşi Sözlük yazarları komedyenin Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürdü. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Levent, "1 TL'lik vurgunum varsa ülkeyi terk edeceğim" diyerek Yılmaz'dan açıklama beklediğini söyledi.

13.11.2019 07:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:10

Ünlü komedyen 'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı hakkında söyledikleri sosyal medyada olay oldu. Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e bir "Vurgun" göndermesi yaptığını ileri sürünce şarkıcı da 'dan hesap sordu.

"1 TL'LİK VURGUN YAPTIYSAM ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"

Cem Yılmaz'ın önceki akşam düzenlenen gösterisine giden bazı kişiler, Yılmaz'ın Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini iddia etti. Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından ise Haluk Levent, Twitter hesabından Cem Yılmaz'dan açıklama beklediğini duyurdu. Peş peşe gelen iddialardan sonra sitem eden Levent ise "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun" u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." diyerek Yılmaz'dan bir açıklama bekledi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Cem Yılmaz'dan beklediği cevabı alamayan Haluk Levent ise yazdığı paylaşımlara silerek "Canlarım Cem Yılmaz'a soruyu sordum yanıt gelmedi. Twitleri bu şekilde bırakamam çünkü ona kötü yazmanız beni de üzüyor. Sonuçta yılların komedyeni ve iyi sinemacısı. Bu değerler kolay yetişmiyor. Varsa bildiği açıklar umarım. Ya da "yanlış anlamışlar" filan der. Siliyorum twitleri." dedi.

"AÇIKLAMA YAPMAZSA HAKKIMI ARARIM"

Konunun doğruluğunu bilmeyen Haluk Levent, Cem Yılmaz'ı suçlamamak için paylaşımlarını sildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ben geri vites filan yapmadım. Ya 'Yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim." derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum. Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim görelim"


Haber Videosu: Cem Yılmaz, Haluk Levent'e vurgun göndermesi yapınca ortalık karıştı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (11)

  • ASLI:
    cem sen HALUK LEVENTİn, TIRNAĞI O LA MAZ SIN. . . VURGUN ÜLKE DEVLET KÖTÜLEMEK sizin gibilerin işidir.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • WORL:
    varsa ispatın buyur CEM YILMAZ. öyle şaklabanlık yapmaya benzemez bu iftira. ikisini de severiz ancak bir tarafta kendine faydası olup ego kasan Cem, bir tarafta ihtiyaç sahiplerine koşan biri. tarafını seç
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • OGZ:
    cem yılmazın işi güçü dalga. Kazandığı paralara baksın o. Haluk levent en azından vatana faydası dokunuyor. İhtiyacı olana yardım ediyor. Cem Yılmaz ne yapıyor?
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • YAPMAZ:
    Haluk bey asla böyle bir şey yapmaz güldürmek için cem Yılmaz yapmıştır pek bunada gülünmez ama. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • SMMM:
    CEM YILMAZ KADAR EGOSU YÜKSEK KENDİNİ ZEKİ SANAN BAŞKA BİR GÜRUH DAHA YOK. MEMLEKETİN VİRÜSÜ
    Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
  • CİVİL:
    cem yılmaz chp ye taraf olmaya başladığından beri saçmalamaya başladı sanatçıymış ne sanatçısı hadsiz bağnaz elit olduğunu sanan zavallı unutmamalı ki halka rağmen muhalefet olunmaz.
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • FITIFITI:
    Haluk Levent verdiğin cevabın olmamış! 1 TL lik vurgunun varsa zaten Türkiyeyi terkedersin. Soruşturma mahkeme şu bu. Onun yerine gereği yapılsın demen daha iyi cevap olurdu.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.