Cem Say kimdir? Cem Say kaç yaşında, nereli? Cem Say hayatı ve biyografisi
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Cem Say kimdir? Cem Say kaç yaşında, nereli? Cem Say hayatı ve biyografisi

07.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:48
Cem Say kimdir? Cem Say kaç yaşında, nereli? Cem Say hayatı ve biyografisi

50 Soruda Yapay Zekâ isimli kitabın yazarı Cem Say kimdir? Cem Say kaç yaşında, nereli? Cem Say hayatı ve biyografisi

Cem Say hakkında merak edilen soruların cevapları

CEM SAY KİMDİR?

1966 yılında aslen Ankara'da dünyaya gelen Cem Say, TED Ankara koleji ardından, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Lise döneminde iken TUBİTAK lise bursu aldı. Bilgisayar mühendisliği alanında aynı üniversitede doktorasını tamamladı, Doktora sürecinde iken TUBITAK doktora bursu aldı. Ardından Viyana Dil okulu bursu ve İtalyan Kültür Enstitüsü dil okulu burslarını alan Say, Işık, Galatasaray ve Bilgi Üniversitelerinde görev yapmış, 2003 senesinde ise Profesörlüğe yükselmiştir.

Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri profesörü olarak çalışmalarını sürdürmekte, yapay zeka ve kuantum hesaplamalar alanında araştırmalar yapmaktadır.

Günümüzde Odatv ve herkesebilimteknoloji isimli web sitesinde yazar olarak paylaşımlarını sürdürmektedir.

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