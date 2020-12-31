Cem Maltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
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Cem Maltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

31.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:57
Cem Maltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

A101 marketler zincirinin yeni genel müdürü Cem Maltaş'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki Cem Maltaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Maltaş hangi marketin genel müdürü, nereden mezun oldu? Tüm bilgiler haberimizde.

Cem Maltaş'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Cem Maltaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne?

CEM MALTAŞ KİMDİR?

2011 de A101'e katılan Cem Maltaş 2014 yılından bu yana şirketin Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Yapılan açıklamaya göre A101'in yeni genel müdürü Cem Maltaş oldu.

A101, yaptığı açıklama ile 10 yıldır CEO'su olarak görev yapan Erhan Bostan'ın Turgut Aydın Holding'de yeni iş dalları için çalışmaya devam edeceği, A101'in başına geçecek isim olarak ise 2011'den beri şirketin yönetiminde görev alan Cem Maltaş'ın seçildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Cem Maltaş yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

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