Cem KAYA kimdir? Cem KAYA kaç yaşında, nereli? Cem KAYA hayatı ve biyografisi!

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AV. CEM KAYA KİMDİR?

1979 yılında Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te dünyaya gelmiş , İlköğretimi'ni müteakiben dereceyle girmiş olduğu Kocaeli Anadolu Lisesi'nden iftihar öğrencisi olarak 1997 yılında mezuniyetinin ardından başladığı yüksek öğretim hayatını , 2001 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır .

İstanbul Barosu'na 27575 sicil numarası ile yaptırdığı kaydının ardından, Bankacılık Hukuku alanında Ülkemiz'in temâyüz etmiş seçkin hukukçuları ile birlikte 2007 yılına kadar çalışmış ; 2007 ? 2008 yılları arasında Askerî Savcı olarak deruhte ettiği vatanî görevini , Hâkim Teğmen rütbesiyle tamamlayarak , yeniden avukatlık hayatına dönmüş ve ağırlıklı olarak Ülkemiz'de ticârî faaliyet gösteren bankalar , finans kurumları ve ticârî şirketler başta olmak üzere , gerçek ve hükmî şahsiyetlere sözleşmeli avukatlık ve hukukî danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır .

Başta İngiltere olmak üzere , birçok yabancı ülkedeki sertifika programlarına ve yurtiçinde de meslek içi eğitim seminerlerine iştirak eden , sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak aktif bir biçimde yer alan Avukat Cem KAYA ;2014 ve 2016 Yılları İstanbul Barosu seçimlerinde Hukukun Üstünlüğü Plâtformu Listesi'nden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olmuştur .

İyi derecede İngilizce bilen ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bakırköy Şubesi Kurucu Başkanı olan Avukat Cem KAYA , hâlen Bakırköy'de serbest avukat olarak mesleğini icrâ etmekte olup ; Türkiye Adâlet Araştırmaları Merkezi ( TÜRKAD ) Başkan Yardımcısı'dır .