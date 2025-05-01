Mehmet İbrahim Karaca 1900 yılında İstanbul'da doğdu. Mercan İdadisi'nde eğitim gördükten sonra 1922 yılında kendi adını taşıyan toplulukta Quo vadis? adlı oyunla sahneye çıktı. Cem Karaca babası kimdir? Mehmet İbrahim Karaca kimdir?

CEM KARACA'NIN BABASI KİMDİR?

1900 yılında İstanbul'da doğdu. Mercan İdadisi'nde eğitim gördükten sonra 1922 yılında kendi adını taşıyan toplulukta Quo vadis? adlı oyunla sahneye çıktı. Bir süre İstanbul Halk Opereti'nde çalıştıktan sonra, 1934 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına başladı. Paydos, Hacıyatmaz, Macbeth, Hamlet gibi oyunlarda rol alan Karaca, Farsça, Arapça ve Fransızca bilmekteydi. 1968 yılında beyin kanaması geçirmesi nedeniyle oyunculuğu bıraktı. 1929'da Raşit Rıza Samako ve Muhlis Sabahaddin Ezgi ile çalışırken tanıştığı Toto Karaca ile 1939'da evlendi. Tek çocukları Cem Karaca'dır. Emrah Karaca'nın dedesidir. 7 Nisan 1980'de Siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karaca, Karacaahmet Seyid Ahmet Deresi Mescidi Kabristanı'na defnedildi.