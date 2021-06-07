Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?
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Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?

Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir?
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Ünlü oyuncu Cem Davran, Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Davran, Aşkın Tarifi dizisinde Hazım Soyluer karakterine can verecek. Bu noktada, Cem Davran'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir? Cem Davran mesleği nedir? Cem Davran hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü oyuncu Cem Davran, Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Davran, Aşkın Tarifi dizisinde Hazım Soyluer karakterine can verecek. Bu noktada, Cem Davran'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir? Cem Davran mesleği nedir? Cem Davran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEM DAVRAN KİMDİR?

Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atan Cem Davran, 1977 yılında sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980'de ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.

Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiş, Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.

AŞKIN TARİFİ HAZIM KİMDİR?

Naz'ın babası. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir. Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım'ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar. Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

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Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Cem Davran kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi Hazım kimdir? - Haberler
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