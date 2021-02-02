Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'dan flaş özel hayat itirafı!
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Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'dan flaş özel hayat itirafı!

02.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:50
Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'dan flaş özel hayat itirafı!

Oyuncu Zehra Yılmaz, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Yılmaz, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte güzel oyuncunun çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Evlilik hazırlığı yaptığı Cem Belevi'den sürpriz şekilde ayrılan oyuncu, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu.& ;

'HER İKİ TARAF İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Yılmaz, "Ayrılık mevzusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf içinde hayırlısı neyse o olsun" dedi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'dan flaş özel hayat itirafı!

Güzel oyuncu, "Barışır mısınız?" sorusuna ise, "Barışma söz konusu olamaz" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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