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Kayseri’de iki işçi servisi ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

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Kayseri’de iki işçi servisi ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
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Kayseri’nin Develi ilçesinde iki işçi servisi ve bir iş makinasının karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki işçi servisi ve bir iş makinasının karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde Bahri Y. yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ve Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi, önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken, kepçe de yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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