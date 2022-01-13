Cem Adrian - Mutlu Yıllar şarkı sözleri! Cem Adrian - Mutlu Yıllar dinle! Cem Adrian Mutlu Yıllar sözleri! Mutlu Yıllar şarkı sözü!

Cem Adrian Mutlu Yıllar şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Mutlu Yıllar şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Cem Adrian'ın Mutlu Yıllar şarkısının sözleri...

CEM ADRİAN - MUTLU YILLAR SÖZLERİ!

Benim için siler misin geceyi, gökyüzünden?

Benim için tutar mısın kendi ellerinden?

Benim için okşar mısın saçının her telini?

Kendin için yakar mısın mumları, bu gece?

***

Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim...

Sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar...

Çok yalnızlar, ellerinde yıldızlar... (Kalplerinde umutlar...)

Bekliyorlar, bizim için bir şarkı çal...

***

Sessizliğin içindeyim...

Çok karanlık bir yerdeyim...

Uzat bana ellerini...

Korkuyorum, derindeyim...

***

Nefesim biter, sesim yetmez, çıkmaz sana yollar...

Güneş doğar, güneş batar, kayıp bize yıllar...

Şarkı susar, bir gün yine başlar...

Kim bilir? Bir gün güneş yine bizim için doğar...

CEM ADRİAN - MUTLU YILLAR DİNLE!

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