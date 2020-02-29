Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

29.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:42

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırısı sonrası 36 askerimiz şehit düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yaşarken, ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Bu isimlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu.

'Çok utanıyorum...'

Nalçakan, şehit haberlerini aldıktan sonra hissettiklerini Twitter hesabından yaptığı şu açıklamalarla anlattı:

"Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum. 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum.

Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum. Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…"