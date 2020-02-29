Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
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Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Celil Nalçakan, İdlib'den gelen acı haber sonrası ruh halini sosyal medya hesabı üzerinden anlattı

29.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:42
Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Suriye'nin kentinde yaşanan saldırısı sonrası 36 askerimiz şehit düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yaşarken, ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Bu isimlerden biri de oyuncu oldu.

'Çok utanıyorum...'

Nalçakan, şehit haberlerini aldıktan sonra hissettiklerini Twitter hesabından yaptığı şu açıklamalarla anlattı:

"Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum. 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum.

Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum. Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…"

Kaynak: Snob Magazin

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