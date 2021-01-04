Çelik: "Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır"
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Çelik: "Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır"

04.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (2)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (2)

Çelik: 'Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır'
Çelik: 'Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır'
Çelik: 'Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır'
Çelik: 'Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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