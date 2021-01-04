Çelik: "Sağlık çalışanlarımız vatanseverlik kavramına yepyeni boyutlar kazandırmışlardır"
04.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:51
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (2)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu