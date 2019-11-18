Çelik: "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
18.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:46
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz"