Çelik: "(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır"
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Çelik: "(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması Milletvekillerin AK Parti Genel Merkezi'ne girişleri ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

Milletvekillerin AK Parti Genel Merkezi'ne girişleri ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. (4)

Çelik: '(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır'
Çelik: '(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır'
Çelik: '(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır'
Çelik: '(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Çelik: "(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır" - Haberler
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