Çelik: "(Hayvanları koruma kanunu) Bunlar mal ve eşya değildir candır, bizim kader arkadaşlarımızdır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması Milletvekillerin AK Parti Genel Merkezi'ne girişleri ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması
Milletvekillerin AK Parti Genel Merkezi'ne girişleri ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem