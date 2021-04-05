Çelik: "Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur"
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Çelik: "Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

Çelik: 'Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur'
Çelik: 'Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur'
Çelik: 'Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur'
Çelik: 'Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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