Çelik: "Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşma hakkı yoktur"
Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu