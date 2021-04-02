Çelik, Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı.

Müdür Fehmi Çelik, otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 2008 yılından bu yana 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Nisan ayının ise Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak kutlandığını söyledi.

Müdür Çelik, "Otizmli bireylerin ve ailelerinin artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen taleplerini karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesini sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyor ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Otizme mavi ışık yak sloganıyla otizme dikkat çekmek ve farkındalığının arttırılması amacıyla il müdürlüğü binamızı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde mavi ışıkla ışıklandırıyoruz.

Otizmli çocuklarımızı kucaklıyor, otizmli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı