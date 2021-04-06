Celasun isminin anlamı ne? Celasun ne demek, ne anlama geliyor? Celasun Kuran'da geçiyor mu?

Celasun isminin anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çukur'da yer alan Celasun karakterinden dolayı isminin anlamı merak edildi. Peki Celasun ne demek, ne anlama gelir? Celasun isminin anlamı nedir? Detaylar haberimizde.

Celasun ismi Kur'an'da geçiyor mu? Celasun ne demek? İsminin anlamı nedir?

CELASUN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Celasun isminin anlamı yiğit delikanlı ve genç manalarına gelmektedir. Celasun genellikle erkek çocuklar için kullanılan bir isimdir. Ülkemizde yaklaşık bin civarında Celasun ismi bulunmaktadır. Celasun'un birçok anlamı mevcuttur. Celasun isminin anlamlarından bazıları şu şekildedir: "Atak, sağlıklı, kahraman, yiğit, genç" vb. gibi anlamları vardır.

CELASUN İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Celasun ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat anlamı iyi olduğundan dolayı çocuklara bu isim konulabilir. Herhangi bir sakınca görülmemektedir.