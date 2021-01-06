Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren oyuncuları kimlerdir? Celal ile Ceren film özeti!
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Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren oyuncuları kimlerdir? Celal ile Ceren film özeti!

06.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:48
Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren oyuncuları kimlerdir? Celal ile Ceren film özeti!

Şahan Gökbakar'ın sevilen filmlerinden biri olan Celal ile Ceren bugün TV8 ekranlarında bir kez daha seyircilerle buluşacak. Televizyon ekranlarında da büyük ilgi gören Celal ile Ceren Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren oyuncuları kimlerdir? Celal ile Ceren film özeti gibi konuları mercek altına aldık!

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in komedi filmlerinden biri! 2012 yılı yapımı Türk komedi filmi. "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı film, altı yıldır birlikte olan sevgililerin, ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü ele almaktadır.

CELAL İLE CEREN KONUSU NEDİR?

30'lu yaşlarını süren Celal (Şahan Gökbakar), Karaköy'de babasının elektrikçi dükkânında çalışmaktadır. Sözlüsü yine 30 yaşlarında olan Ceren (Ezgi Mola) ise bir yapı marketinde çalışmaktadır. İki sevgilinin birlikteliği 6 yıla dayanmıştır ve hâlen Celal evlenme teklifinde bulunmamıştır. Celal bir arkadaşının bekârlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal yalan söyleyip Ceren'i kandırarak Aksaray'daki Rus konsomatrislerin bulunduğu partiye gider. Partide Celal'in arkadaşı büyük bir saflıkla ortamda Celal'in Rus kızlarla beraber eğlendiği video görüntülerini internete yükler. İnternette bu görüntüleri izleyen Ceren, Celal'den ayrılmak ister; onu hâlâ sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikâyet eden Celal, davet ettiği bir lokantadaki akşam yemeğinde, yalan söylemesindeki sebebin o olduğunu söyleyerek ve Ceren'i suçlayarak bir anda terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken Celal'in bekârlık günlerinde belalar da peşini bir türlü bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler artık yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

Prodüksiyon

Celal ile Ceren'in senaryosu Şahan Gökbakar tarafından yazıldı ve film, Togan Gökbakar tarafından yönetildi. İkili, Recep İvedik serisinde de birlikte çalıştı. Film, Gökbakar kardeşlerin birlikte kurduğu Çamaşırhane Film adlı yapım şirketi tarafından çekildi. Recep İvedik 3'ten sonra iki seneye yakın ara veren kardeşler, Celal ile Ceren filminin hikâyesi, Şahan Gökbakar'ın yakın bir arkadaş grubundaki bir diyaloğa kulak misafiri olmasıyla doğdu.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Şahan Gökbakar
  • Ezgi Mola
  • Gökçen Gökçebağ
  • Dilşah Demir
  • Zehra İçöz
  • Ahmet Vuran
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