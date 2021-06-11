Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı
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Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı

Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalandı.

Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Ahmet Sivritepe, evindeki çekyatın içinde yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan ev sahipleri tanıdıkları Mehmet Altaş'tan yardım istedi. Eve gelen Altaş çekyat içindeki yılanı elleri ile yakaladı. Yılan evden çıkarılarak, doğaya bırakıldı.


Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı
Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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