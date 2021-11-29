Çekya Devlet Başkanı Zeman'ın törene kabin içinde katılması gündem oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekya Devlet Başkanı Zeman'ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekya Devlet Başkanı Zeman'ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın yeni Başbakan Petr Fiala'yı plastikten yapılmış bir kabin içerisinde ataması sosyal medyada gündem oldu.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın yeni Başbakan Petr Fiala'yı plastikten yapılmış bir kabin içerisinde ataması sosyal medyada gündem oldu.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, dün genel seçimlerin galibi SPOLU (Birlikte) ittifakının lideri ve Sivil Demorat Parti'nin (ODS) Genel Başkanı Petr Fiala'yı Başbakan olarak atadı. Ancak Zeman'ın resmi törene katılma şekli ülke gündemine oturdu. Zeman'a törenden 2 gün önce Covid-19 teşhisi konulması nedeniyle üst düzey sağlık tedbirleri alındı. Törene katılan herkese PCR testi yapılırken maske ise zorunlu tutuldu. Zeman ise virüsün bulaşmasının engellenmesi amacıyla plastikten hazırlanan şeffaf bir kabin içinde törene katıldı. Zeman, tekerlekli sandalye üzerinde koruyucu tulum giyen sağlık personelinin yardımıyla içeriye girdi.

Zeman'ın kabin içerisindeki görüntüsü sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kabini akvaryuma benzetirken bazıları ise cezaevindeki cam bölmelere benzetti.

(Özgür Öztürk/ İHA)

Çekya Devlet Başkanı Zeman'ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

Çekya Devlet Başkanı Zeman'ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title